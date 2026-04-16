３月に札幌で開催された人気アイドルグループ「嵐」のライブを巡り、「ライブ前日に人を殺めてあげよう」などと書いた脅迫文を送りつけて業務を妨害した疑いで、２５歳の男が逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、札幌市北区に住む無職の２５歳の男です。警察によりますと、大和ハウスプレミストドームで開催されたアイドルグループ「嵐」のライブをめぐり、男は３月１２日、道警本部に「ライブ