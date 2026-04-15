◇パ・リーグ楽天-ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）楽天は首位のソフトバンクに1点差で勝利し、これで4連勝。首位のソフトバンクに0・5ゲーム差と肉薄した。勝利投手の宋家豪（ソン・チャー・ホウ）投手（33）は、2-2の7回１死一、三塁で登板し、「1球」で代打・今宮を併殺に打ち取った。一方で決勝打の村林は、8回2死で交代直後の尾形が投じた「初球」を左越えソロ。こちらも「1球」で勝利に貢献した