４月１５日から再開した「ＬＵＵＰ」。ルールの徹底が課題となっています。電動キックボードは特定小型原動機付き自転車に区分されており、１６歳以上であれば免許がなくても乗ることができます。走行するのは原則車道ですが、交差点は二段階右折です。ヘルメットは努力義務ですが、警察は着用を呼びかけていて、ＬＵＵＰでも利用者に交通ルールのテストの実施を義務付けるなどして着用を呼び掛けています。そし