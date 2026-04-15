電気自動車バスを販売する北九州市の「EVモーターズ・ジャパン」が、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請し受理されました。今後はメンテナンスなどの業務を継続しながら、事業の再生を目指します。 ■奥村三枝記者「北九州市若松区のEVモーターズ・ジャパンです。敷地はフェンスで囲まれて、人が入れなくなっています。奥に、バスが止まっているのが確認できます。」民事再生法の適用を申請した