中国メディアの参考消息は12日、世界の自動車大手は「チャイナスピード」についていけないとするロシアメディア、コメルサントの記事を紹介した。記事はまず「中国の自動車産業はライバルを圧倒している」とし、上海にある自動車部品サプライヤーの工場を視察し、その光景に感銘を受けたホンダの三部敏宏社長が「われわれには勝ち目がない」と語り、帰国後、サプライヤーに対し生産加速を促したとするNikkei Asiaの報道を取り上げ