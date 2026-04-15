シンガーソングライターの阿部真央さんが2026年4月14日、ライブ中の「声かけ」を控えてほしいとXで呼びかけた。「ライブへの集中が自分の中で一瞬途切れてしまうのが最近の悩み」阿部さんは同日夜、「色々悩んでいて、しばらくライブ中の、掛け声や煽りレスポンス以外の、みんなからの声は控えてもらおうかなと思います」と切り出した。「私が発する挨拶や『楽しんでますかー！』などに対する『イェーイ！』って声は引き続き大歓迎