漁業の新しい担い手を育成する「とくしま漁業アカデミー」の入学式が、4月14日に徳島市で行われました。「とくしま漁業アカデミー」は漁業者の減少に歯止めをかけ新たな担い手を育てようと、県などが2017年に開校しました。10期目を迎えた2026年度は、18歳から33歳までの男女6人が入学しました。式では、入学生に制服などが手渡されたあと、入学生を代表して田中翼さんが宣誓を行いました。（入学生代表 第10期生・田