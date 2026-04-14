京都府南丹市で3月23日から行方不明になっている小学6年生の安達結希くん（11）。京都府警や地元消防団など延べ1000人が捜索を続けてきたが、4月13日に事態が大きく動いた。南丹市内の山林で子供と見られる遺体が発見されたのだ。各社報道によれば、遺体が発見されたのは午後4時45分頃。結希くんが通う小学校から南西に1.7キロ、自宅からは北東に7.7キロ離れた地点だったという。「発見された遺体は濃紺のフリースにベージュの長ズ