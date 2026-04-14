ヒューストンで右腕の精密検査を受けていたアストロズの今井達也投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、右腕疲労のため１５日間の負傷者入りとなった。今井は１０日のマリナーズ戦に先発したが、５四死球の乱調で一死しか取れずに３失点降板。わずか３試合で離脱の不運に見舞われてしまった。これにひそかに胸をなで下ろしているのがカブスだ。オフにポスティングシステムで３年総額５４００万ドル（約８４億７０００万円）