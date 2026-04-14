ヒューストンで右腕の精密検査を受けていたアストロズの今井達也投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、右腕疲労のため１５日間の負傷者入りとなった。今井は１０日のマリナーズ戦に先発したが、５四死球の乱調で一死しか取れずに３失点降板。わずか３試合で離脱の不運に見舞われてしまった。

これにひそかに胸をなで下ろしているのがカブスだ。オフにポスティングシステムで３年総額５４００万ドル（約８４億７０００万円）でアストロズと契約。投球回に応じて最大６３００万ドル（約９８億８０００万円）になる出来高も付帯された。今井獲得にはカブスも参戦。当初は交渉をリードしていたが、最後にオプトアウト条項を与えることをためらって回避した。

そんな経緯があるだけにカブスメディア「カビーズクリブ」は「カブスは今井を見送って大惨事を回避した。彼を高く評価していたが、今となってはカブスは喜んでいるかもしれない」と見ている。「３度の登板で２５％の四球を与え、根本的な問題は制球力の欠如だ。それが懸念点だった。今井はまだ完成された選手ではないと認識していた。だからこそオプトアウトをためらった。獲得にそこまで力を入れなかったことが結果的によかった」と撤退の判断が間違っていなかったとした。