現在のデジタル社会において、年齢を問わず誰もが接触しうる「詐欺」や「フェイクニュース」。近年はSNSを起点とした被害も増えており、「自分は大丈夫」と思っていた人が巻き込まれるケースも珍しくありません。そうした課題を知識として学ぶだけではなく、実際の状況を想定しながら学ぶことができるゲーム型教育プログラム「リテプロ」が公開されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■テーマ別にイン