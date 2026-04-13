独創性に富み、バイク乗りの「あったらいいな」を実現する機能的な製品の数々が、インターネット通販サイトを中心に絶大な支持を集めるバイクカスタムパーツブランドのKaedear（カエディア）。 若手スタッフを中心に運営される新進気鋭のジャパニーズブランドは、2026年も魅力的な新製品の開発と既存アイテムのアップデートに全力を注いでいる。3月下旬開催の第53回東京モーターサイクルシ