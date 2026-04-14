心理カウンセラーのPocheさんの漫画がインスタグラムで1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む娘のポーチに入っていたリップを無断で使っていた母。「勝手に使わないでほしい」と母に注意すると、なぜか逆ギレされてしまいました。「自分が悪いの？」と悩む娘でしたが…という内容で、読者からは「お母さん、デリカシーなさすぎる」「私も似たような経験があるから共感」「親子でも距離感が大事