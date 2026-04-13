ABEMAの開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で、「『チャンスの時間』ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.」が放送され、ゲスト出演した俳優の山本裕典が赤裸々なトークを展開した。 （関連：【画像あり】赤裸々なトークを繰り広げた山本裕典） 『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが4月11日午後3時から12日夜10時にかけて3チャンネル同時進行で生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別