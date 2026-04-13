ABEMAの開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で、「『チャンスの時間』ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.」が放送され、ゲスト出演した俳優の山本裕典が赤裸々なトークを展開した。

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『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが4月11日午後3時から12日夜10時にかけて3チャンネル同時進行で生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別版などが30時間ノンストップで展開され、今回の『チャンスの時間』特別版もその一企画として放送された。

「ノブの好感度を下げておこう」は、千鳥・大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが、楽屋を訪れるゲストに対して“好感度落下チャレンジ”を行う『チャンスの時間』の人気企画で、今回はFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と山本裕典が相手役として登場。

ノブの楽屋にやってきた山本は、「10年前に芸能界を干されまして」と自ら切り出し、その理由について「女の子が大好きで。不特定多数の女性と関係を持ったり遊んでたら、事務所をクビになったんです」と告白。ノブが経験人数を尋ねると驚愕の人数を明かし、芸能人との関係についても指を折りながら振り返った。ノブが「芸能人10人以上？」と追及すると、山本は「それぐらいじゃないですか」と答えつつ、23歳頃には芸能人との遊びはやめたと振り返った。

なお、俳優ならではの裏事情を聞いたノブが、自身も経験したことがあるかのように「分かるよ」と頷き、驚いた表情を見せる山本に「当たり前や、なめてんのか」とドヤ顔で返す場面も。

その後、山本は大悟との意外な接点も暴露。10年ほど前、深夜に山本の自宅を訪れた女性が「さっきまで大悟さんと飲んでました」と話していたという。まさかの展開に大悟がスタジオから「黙れ」と指示を送る中、ノブはそれを無視して詳細を聞き出していく。山本が「僕はしましたけど…」と素直に認めると、ノブはすかさず「“兄弟”やないかい、大悟と」とツッコミを入れ、スタジオは騒然。大悟は爆笑しながら「よろしゅう言うといて」とノブに伝言を頼んだのだった。

そのほか、ABEMAオリジナルバラエティ『愛のハイエナ』シリーズでホストに挑戦している山本の“接客術”が話題に。ノブが女性客役となって山本の“ゼロ距離接客”を体験する場面や、ノブが大阪時代のツッコミ「寝てねえんじゃ！」を“ホストで使える必殺ワード”として山本に伝授する場面も見られた。

（文＝リアルサウンドテック編集部）