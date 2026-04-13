女優の黒柳徹子（92）が13日放送の司会を務めるテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲストを「友達」と紹介した。オープニングで黒柳は「きょうのゲストはあたしの友達、美川憲一さんです」と紹介した。美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を受けた。同11月にはパーキンソン病であることを公表していただけに「心配してました」とも語った。そうして美川が登場すると「