女優の黒柳徹子（92）が13日放送の司会を務めるテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲストを「友達」と紹介した。

オープニングで黒柳は「きょうのゲストはあたしの友達、美川憲一さんです」と紹介した。美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を受けた。同11月にはパーキンソン病であることを公表していただけに「心配してました」とも語った。

そうして美川が登場すると「お元気そうで、うれしいです」と笑顔で迎えた。

番組終盤には美川が「買い物が好きなのよ」と高級ブランド、ルイ・ヴィトンのバッグを買ったと明かすと「あんなに持っててもっと買うのね」と驚きを口に。美川が「きょう持って来てるわよ」と話すと、「見せて」とおねだりし、スタッフが楽屋から持って来て見せる場面もあった。

美川が「自分で買うのよ」と話すと、黒柳は「分かってますよ。あたしだって自分で買うのよ。誰かに買ってもらうんじゃなくて」と笑ってみせた。

すると美川は「でも徹子さんもしぶといわよね」と感心。黒柳は「まあね、ここまで来ましたから」と目を細めた。続けて「そうだ、また今度何か一緒に食べに行きましょう」と声をかけ、美川も「そうしましょう」と快諾した。

最後に黒柳は「でも良かった今日お会いできて。お元気そうで」と喜びを口に。美川が食事に行きたいと再度話すと「イタリアンがいいよね、イタリアン行きましょう」と約束した。