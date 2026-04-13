【モデルプレス＝2026/04/13】TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』（毎週土曜午前9時30分〜）が、この4月で放送30周年を迎えることを記念し、番組初のゴールデン帯2時間スペシャルを4月13日よる7時より放送決定。放送を前に、海外ディズニーを訪れたMC・佐藤栞里、“ブランチファミリー”の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、ニッチェ・江上敬子と近藤くみこのインタビューが公開された。【写真】「王様のブランチ」SPに出演