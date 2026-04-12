相手の先頭打者アーチ直後に右腕ライターから同点弾【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。4試合ぶりとなる今季4号の先頭打者アーチを放ち、ドジャースタジアムを熱狂させた。この豪快な一発に対し、敵地レンジャーズの地元放送局の実況陣も「おそらく最後の長打にはならないでし