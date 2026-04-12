BTSの高陽（コヤン）公演会場で11日、リストバンド500本が盗まれた。韓国通信社の聯合ニュースTVや公営放送MBCなど、複数メディアが12日に報じた。コンサートの入場確認バンドで、警察が容疑者を追跡している。聯合ニュースTVは「警察によると、11日午後3時20分頃、高陽市イルサン西区の高陽総合運動場副競技場のチケットブースで、男性が手首のブレスレット500本を持って逃走したとの通報が受理された」と伝えた。盗難されたバン