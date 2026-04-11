「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」ABEMAの開局10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」が11日に放送。東京五輪柔道100キロ級金メダリストで、現在はプロレスラーのウルフアロン（新日本プロレス）が全勝。1000万円を死守した。体重150キロ、ベンチプレス400キロという規格外の大男も、成す術なく敗れ去った。ウルフは2人目に藤本竜希と対戦。アジ