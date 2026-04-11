ラ・リーガ 25/26の第31節 レアル・ソシエダードとアラベスの試合が、4月11日21:00にレアレ・アレーナにて行われた。 レアル・ソシエダードはオーリ・オスカールソン（FW）、ルカ・スチッチ（MF）、アンデル・バレネチェア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはイブラヒム・ジャバテ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、アブデ・レバッハ（FW）