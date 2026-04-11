ラ・リーガ 25/26の第31節 レアル・ソシエダードとアラベスの試合が、4月11日21:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードはオーリ・オスカールソン（FW）、ルカ・スチッチ（MF）、アンデル・バレネチェア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはイブラヒム・ジャバテ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、アブデ・レバッハ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の3分に試合が動く。レアル・ソシエダードの選手によるオウンゴールによりアラベスが先制。

しかし、14分レアル・ソシエダードが同点に追いつく。アンデル・バレネチェア（FW）のアシストからルカ・スチッチ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、24分アラベスが逆転。イブラヒム・ジャバテ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

27分、さらにスコアが動く。レアル・ソシエダードのアラベスの選手によるオウンゴールにより2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

レアル・ソシエダードは後半の頭から選手交代。アンデル・バレネチェア（FW）からゴンサロ・グエデス（MF）に交代した。

54分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ブライス・メンデス（MF）から久保 建英（MF）に交代した。

60分レアル・ソシエダードが逆転。久保 建英（MF）のアシストからオーリ・オスカールソン（FW）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

60分、アラベスが選手交代を行う。イブラヒム・ジャバテ（FW）からルーカス・ボイエ（FW）に交代した。

66分、アラベスは同時に2人を交代。ジョン・グリディ（MF）、パブロ・イバニェス（MF）に代わりカルレス・アレーニャ（MF）、アンデル・ゲバラ（MF）がピッチに入る。

72分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。オーリ・オスカールソン（FW）からパブロ・マリン（MF）に交代した。

86分、アラベスが選手交代を行う。アンヘル・ペレス イダルゴ（DF）からデニス・スアレス（MF）に交代した。

86分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。アリツ・エルストンド（DF）、ルカ・スチッチ（MF）に代わりアイヘン・ムニョス（DF）、ルケン・ベイシア（DF）がピッチに入る。

90+4分にレアル・ソシエダードのセルヒオ・ゴメス（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

後半終了間際の90+8分アラベスのデニス・スアレス（MF）のアシストからルーカス・ボイエ（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は54分から交代で出場した。64分にイエローカードを受けている。

2026-04-11 23:40:14 更新