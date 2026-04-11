「トイレの使い方間違いすぎだよ」【話題のポスト】149.9万表示の猫の衝撃行動そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーのちゃろこ（＠necole_cc22）さんが2026年4月2日に投稿したのは、猫用トイレの中でひっくり返った猫の写真。豊かな毛並みを猫砂まみれしながら、気持ちよさそうにのびのびと寝転がっている。こちらを見上げる表情は、「何かありましたか？」とでも言いたげだ。ど、どうしてトイレの中でこんな