【モデルプレス＝2026/04/11】女優の草刈民代が4月10日、自身のInstagramを更新。姪の結婚式での家族写真を披露し、反響を呼んでいる。【写真】60歳ベテラン女優「美男美女一族ですね」姪の結婚式で全員顔出し家族ショット◆草刈民代、姪の結婚式での顔出し家族写真公開草刈は「姪の奈津子の結婚式がありました」と報告し、姪の結婚式の写真を複数枚投稿。新郎新婦と並ぶ姿を公開した。また、新婦の母である妹が着用した黒留袖につ