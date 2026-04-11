草刈民代、姪の結婚式で全員顔出し家族ショットに反響「美男美女一族」「凛とした着物姿」
【モデルプレス＝2026/04/11】女優の草刈民代が4月10日、自身のInstagramを更新。姪の結婚式での家族写真を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】60歳ベテラン女優「美男美女一族ですね」姪の結婚式で全員顔出し家族ショット
草刈は「姪の奈津子の結婚式がありました」と報告し、姪の結婚式の写真を複数枚投稿。新郎新婦と並ぶ姿を公開した。また、新婦の母である妹が着用した黒留袖について「母が私たちの結婚式の時に着ていたものを、妹用に仕立て直しました」と説明し、「30年後、奈津子がこの留袖を着ることになるのでしょうか」と感慨深くつづっている。
さらに、お色直しの退場の際にブライズメイドとして登場した甥・姪たちの姿も紹介。感極まって涙した場面があったことを明かし、家族の集合写真とともに「また一人、甥が増えたような気分」と喜びを記している。
他にも、幼少期にバレエを教えていた姪との思い出や、自身が体験した「ジミ婚」のエピソードにも触れ、「なっちゃん、そして、婿殿、どうぞ良い家庭を築いてください」と、祝福の言葉で締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「美しい家族写真」「黒留袖のエピソードが素敵」「姪御さんのドレスが綺麗」「美男美女一族ですね」「おめでとうございます」「凛とした着物姿が美しい」といった反響が寄せられている。
草刈は、1996年3月に映画監督の周防正行氏と結婚した。（modelpress編集部）
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【写真】60歳ベテラン女優「美男美女一族ですね」姪の結婚式で全員顔出し家族ショット
◆草刈民代、姪の結婚式での顔出し家族写真公開
草刈は「姪の奈津子の結婚式がありました」と報告し、姪の結婚式の写真を複数枚投稿。新郎新婦と並ぶ姿を公開した。また、新婦の母である妹が着用した黒留袖について「母が私たちの結婚式の時に着ていたものを、妹用に仕立て直しました」と説明し、「30年後、奈津子がこの留袖を着ることになるのでしょうか」と感慨深くつづっている。
他にも、幼少期にバレエを教えていた姪との思い出や、自身が体験した「ジミ婚」のエピソードにも触れ、「なっちゃん、そして、婿殿、どうぞ良い家庭を築いてください」と、祝福の言葉で締めくくっている。
◆草刈民代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しい家族写真」「黒留袖のエピソードが素敵」「姪御さんのドレスが綺麗」「美男美女一族ですね」「おめでとうございます」「凛とした着物姿が美しい」といった反響が寄せられている。
草刈は、1996年3月に映画監督の周防正行氏と結婚した。（modelpress編集部）
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