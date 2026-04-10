■値上げをしないサイゼリヤの株価に異変4月8日、サイゼリヤが、2026年8月期の連結純利益予想を下方修正したことで、9日の株価は920円安の5,820円で引け、翌10日も売りが収まらない状況が続いている。「値上げをしない」という庶民の味方サイゼリヤの株価に異変が生じているのだ。【こちらも】三菱重工の株価が覚醒! 青天井が止まらない最大の理由とは?サイゼリヤの2Q決算短信によると、2月のイラン紛争にまで言及しており、外