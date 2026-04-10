東京・目黒区の飲食店が提供したケータリング料理で食中毒があったとして、区はこの飲食店を10日から7日間の営業停止処分としました。7日間の営業停止となったのは、東京・目黒区の飲食店「AikZ kitchen＋」です。 都によりますと先月27日、この飲食店から、区の保健所に対して「企業の昼食として提供したケータリング料理を食べた社員に、下痢や腹痛などの症状が出ている」などと連絡があったということです。保健所が調査したと