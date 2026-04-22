大分県内で、知人から譲り受けたキノコを食べた50代と70代の2人が食中毒症状を訴え、保健所はこのキノコを有毒の「ツキヨタケ」と断定し、注意を呼びかけています。 【写真を見る】知人からもらったキノコを食べた2人が食中毒有毒の「ツキヨタケ」と判明大分県が注意喚起 県によりますと、4月20日午後5時ごろ、玖珠郡内の医療機関から「キノコを食べて食中毒症状を呈した患者を診察した」と保健所に通報がありました。 食中