新庄市で有毒植物のスイセンを誤って食べたことによる食中毒が発生しました。女性は一時、嘔吐などの症状を訴えましたが、すでに回復しています。県によりますと、4月9日午前、新庄市内の医療機関から、食中毒の症状がある患者を診察したとの連絡が最上保健所にありました。調査の結果、スイセンをアサツキと誤認して食べたことによる食中毒と断定しました。食中毒となったのは80代の女性です。女性は4月9日午前8時頃、自宅の庭で