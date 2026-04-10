入学シーズン…パイロットを目指す日々もはじまりました。航空自衛隊のパイロットの卵＝航空学生を養成する防府北基地で入隊式が行われました。航空学生として入隊したのは18歳から23歳までの69人です。防府北基地は航空自衛隊のパイロットを目指す人が通る教育機関で操縦に必要な知識、体力などの基礎教育をおよそ2年にわたって受けます。式では、代表者が服務の宣誓をしました。（服務の宣誓群馬出身・髙橋響さん