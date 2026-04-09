Premium LR MC Long Soft GND 0.9 100×150mm ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの角型フィルター「100mm幅 ロングソフトGND」に、濃度「0.9」「1.2」を追加し、4月7日（火）に発売した。直販価格はいずれも1万9,800円。 通常のソフトGNDフィルターよりもさらにグラデーションが緩やかな「ロングソフトGNDフィルター」。 一般的なソフトGNDフィルターのグラデーショ