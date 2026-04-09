Premium LR MC Long Soft GND 0.9 100×150mm

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの角型フィルター「100mm幅 ロングソフトGND」に、濃度「0.9」「1.2」を追加し、4月7日（火）に発売した。直販価格はいずれも1万9,800円。

通常のソフトGNDフィルターよりもさらにグラデーションが緩やかな「ロングソフトGNDフィルター」。

一般的なソフトGNDフィルターのグラデーション域が60mmであるのに対し、本製品はより広い領域で濃度変化のグラデーションが施されている。完全減光域（30mm）と合わせると、フィルター全体の約87%にあたる130mmの領域で緩やかに減光する。

これにより、超広角レンズでの撮影時でも輝度差の調整が不自然にならず、人物を構図内に収めた撮影時においても自然な輝度差の調整が可能になるとしている。

今回の濃度追加により、同シリーズ（100mm幅）のラインナップは「0.6」「0.9」「1.2」「1.5」の4種類となった。

なお、他の角型GNDフィルターと同様に、低反射率と高い逆光性能を持つという「プレミアムコーティング」を採用。面間反射の発生を抑えるほか、撥水・撥油・防汚・帯電防止性能も備えている。

Premium LR MC Long Soft GND 0.9 100×150mm

Premium LR MC Long Soft GND 1.2 100×150mm

Premium LR MC Long Soft GND 0.9 100×150mm：1万9,800円 Premium LR MC Long Soft GND 1.2 100×150mm：1万9,800円