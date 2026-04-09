パーソルイノベーションは3月25日に、同社のlotsful Companyが運営する副業人材マッチングサービス「lotsful（ロッツフル）」が、20〜40歳代の会社員を対象に実施した副業に関する定点調査の、2025年冬期の結果を発表した。同調査は2月2〜8日の期間に行われ、667名から回答を得ている。●副業実施率は41.0％前回調査から微減調査対象者に、直近の半年間で副業を行ったかを尋ねたところ、「実施した」という回答は41.0％と前