インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「市販のチョコレート菓子」人気ランキングを投票で募っています。2026年4月8日時点で集まった1万6424票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《菓子》もランクイン？TOP10を見る！3位は「たけのこの里」（明治）でした。回答者からは「サクサクのクッキーにチョコレートのコーティングがたまらないです