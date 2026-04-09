インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「市販のチョコレート菓子」人気ランキングを投票で募っています。2026年4月8日時点で集まった1万6424票でのランキングを紹介します。

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3位は「たけのこの里」（明治）でした。回答者からは「サクサクのクッキーにチョコレートのコーティングがたまらないですね」「クッキーのしっとり感がたまらん！ 食べだしたら止まらない」といった声が寄せられていました。

2位には「キットカット」（ネスレ日本）がランクイン。「小さい頃から慣れ親しんだ、大好きなチョコです」「『嫌いな人はいるのか？』と思うくらい、老若男女問わず愛されるチョコレート菓子ではないでしょうか」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ブラックサンダー」（有楽製菓）でした。「駄菓子とは思えないクオリティー。疲れた時に無性に食べたくなります」「ザクザク感が強くておいしい」などの回答が集まっていました。