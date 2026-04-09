鶴岡市は職員の人材不足の解消などを目的に退職した元職員を再び採用する「カムバック採用制度」を今年度から開始することを発表しました。この制度は過去に鶴岡市の正職員として勤務した人材を即戦力として再び市の職員に採用するものです。対象となるのは正職員として1年以上の実務経験があり、結婚や転職など自己都合で退職した元職員です。採用にあたっては、ほかに「復職時点で60歳未満」「採用予定日時点で退職後10年以内」