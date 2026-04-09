竜騎士07氏原作の人気作「ひぐらしのなく頃に」を、今度は“読む”のではなく“住む”感覚で体験できるようになります。SoulStudio株式会社は、「ひぐらしのなく頃に」の世界に入り込み、登場人物たちとLINE上で交流しながら物語を進めるチャットコンテンツ「『ひぐらしのなく頃に』SoulChat」の製作決定を4月9日に発表しました。第1弾「鬼隠し編」は2026年4月17日にリリース予定となっています。【その他の画像・さらに詳しい