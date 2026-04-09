テレビ東京で9日午後6時25分から『秋山ロケの地図〜私たちが例のフリース番組です。光る柄本佑と春の小田原アロチ君へSP〜』を放送する。事前に設置した巨大な白地図に「ロバート秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」を町の人に書き込んでもらい、後日実際にロバート秋山がその地図だけを頼りに町を巡るロバート秋山のロケ番組となっている。【番組カット】フリースを超えるバズりはあるか!?海をバックにポーズを決める