前回の木村拓哉ゲスト回では乗馬クラブで羽織った“フリース”が大バズリ… 『秋山ロケの地図』柄本佑が登場
テレビ東京で9日午後6時25分から『秋山ロケの地図〜私たちが例のフリース番組です。光る柄本佑と春の小田原アロチ君へSP〜』を放送する。事前に設置した巨大な白地図に「ロバート秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」を町の人に書き込んでもらい、後日実際にロバート秋山がその地図だけを頼りに町を巡るロバート秋山のロケ番組となっている。
【番組カット】フリースを超えるバズりはあるか!?海をバックにポーズを決める柄本佑
木村拓哉がゲスト出演して反響を呼んだ昨年11月以来の放送となる。「肉詰めピーマン」「関係者」「だるまさんの一日」など数々のパワーワードが生まれましたが、特に木村が乗馬クラブでたまたま羽織ったフリースが放送後SNSを中心に大バズりしたのが記憶に新しい。
今回のゲストはNHK大河ドラマ『光る君へ』で秋山（藤原実資役）と共演した俳優・柄本佑（藤原道長役）。“藤原家の親族2人”が神奈川県・小田原市で地図ブラをする。町の人が書き込んでくれた情報は超個性的なものばかりのため、2人が行く先々で奇跡が連発。事前に何も決まっていない自由気ままなガチロケ番組「アロチ」。果たしてロバート秋山と柄本佑の地図ブラはどんな展開になるのか。
■秋山竜次（ロバート）コメント
柄本佑さん最高でしたね。大河ドラマで同じ親族を演じた藤原家の一人として この9時間ハード街ブラロケ「秋山ロケの地図」までゲストとして引っ張ってこられました（笑）
これからも僕の数少ない交友関係の中から頑張ってジワジワとアロチに引きずってこれればと（笑）
最後に柄本さんとドラム缶風呂に入ったんですけど、今以上に距離が縮まりました。体と体がギチギチでした！「秋山ロケの地図」小田原編、いい流れがたくさんありました！編集どうなるんだってくらいに！
たくさん何かが起こりました。ぜひ楽しみにしていて下さい。
■柄本佑 コメント
本当に楽しい時間を過ごさせていただきました！多種多様な方々とお会いして美味しいものも食べて。何より秋山さんととってもいい掛け合いができたんじゃないかなと思っています。絶対に面白い放送になるのでお楽しみに！今ロケが終わったばかりですが、既にもう1回出たいです！スタッフの皆さんよろしくお願いします！！
■番組プロデューサー 株木亘氏（テレビ東京 制作局）コメント
5歳の子から80歳の方まで、今回も本当に幅広い世代の皆さんが地図に書き込んでくれました。地図への書き込みから本番ロケまで3週間ほどあるのですが、そんな時間差ラグが生んだ面白い展開がありました！改めて色々と町ブラ番組は存在しますが「秋山ロケの地図」は唯一無二のとれ高を生む番組だと確信しました。時間がなくて訪問できなかった面白いスポットもたくさんあったのですが全て行っていたらと考えると…本当に恐ろしいモンスターとれ高番組です。前回の木村拓哉さんSPに負けるとも劣らないエッジの効いたオモシロ番組に仕上がっていますのでぜひご覧ください！
【番組カット】フリースを超えるバズりはあるか!?海をバックにポーズを決める柄本佑
木村拓哉がゲスト出演して反響を呼んだ昨年11月以来の放送となる。「肉詰めピーマン」「関係者」「だるまさんの一日」など数々のパワーワードが生まれましたが、特に木村が乗馬クラブでたまたま羽織ったフリースが放送後SNSを中心に大バズりしたのが記憶に新しい。
■秋山竜次（ロバート）コメント
柄本佑さん最高でしたね。大河ドラマで同じ親族を演じた藤原家の一人として この9時間ハード街ブラロケ「秋山ロケの地図」までゲストとして引っ張ってこられました（笑）
これからも僕の数少ない交友関係の中から頑張ってジワジワとアロチに引きずってこれればと（笑）
最後に柄本さんとドラム缶風呂に入ったんですけど、今以上に距離が縮まりました。体と体がギチギチでした！「秋山ロケの地図」小田原編、いい流れがたくさんありました！編集どうなるんだってくらいに！
たくさん何かが起こりました。ぜひ楽しみにしていて下さい。
■柄本佑 コメント
本当に楽しい時間を過ごさせていただきました！多種多様な方々とお会いして美味しいものも食べて。何より秋山さんととってもいい掛け合いができたんじゃないかなと思っています。絶対に面白い放送になるのでお楽しみに！今ロケが終わったばかりですが、既にもう1回出たいです！スタッフの皆さんよろしくお願いします！！
■番組プロデューサー 株木亘氏（テレビ東京 制作局）コメント
5歳の子から80歳の方まで、今回も本当に幅広い世代の皆さんが地図に書き込んでくれました。地図への書き込みから本番ロケまで3週間ほどあるのですが、そんな時間差ラグが生んだ面白い展開がありました！改めて色々と町ブラ番組は存在しますが「秋山ロケの地図」は唯一無二のとれ高を生む番組だと確信しました。時間がなくて訪問できなかった面白いスポットもたくさんあったのですが全て行っていたらと考えると…本当に恐ろしいモンスターとれ高番組です。前回の木村拓哉さんSPに負けるとも劣らないエッジの効いたオモシロ番組に仕上がっていますのでぜひご覧ください！