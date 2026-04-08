6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、TBS系『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露した最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像をYouTubeにて期間限定で公開した。【動画】BE:FIRST、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」テレビ初披露映像今回公開された映像は、3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像。グループにとって久しぶりのダンスナンバーにSNS上でも「これぞBE:FIRST！」「ダンスの