BE:FIRST、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」テレビ初披露映像を期間限定公開
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、TBS系『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露した最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像をYouTubeにて期間限定で公開した。
【動画】BE:FIRST、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」テレビ初披露映像
今回公開された映像は、3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像。グループにとって久しぶりのダンスナンバーにSNS上でも「これぞBE:FIRST！」「ダンスの質感がたまらない！」「このBE:FIRSTを待っていた！」と大きな反響を呼んだ。同映像は5月6日午後7時59分までの期間限定の公開となる。
「BE:FIRST ALL DAY」は『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の幕開けを飾るシングルとして、5月6日にリリースされる。これまでの研鑽（けんさん）を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIPHOPナンバーで、ロサンゼルスで開催されたコライトキャンプにて制作された。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。
BE:FIRSTは、5月6日の「BE:FIRST ALL DAY」のリリースのほか、5月16日、17日に自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を東京・味の素スタジアムにて開催する。同公演はチケットが一般発売開始わずか3分で即完売となるなど注目を集めている。
【動画】BE:FIRST、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」テレビ初披露映像
今回公開された映像は、3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像。グループにとって久しぶりのダンスナンバーにSNS上でも「これぞBE:FIRST！」「ダンスの質感がたまらない！」「このBE:FIRSTを待っていた！」と大きな反響を呼んだ。同映像は5月6日午後7時59分までの期間限定の公開となる。
BE:FIRSTは、5月6日の「BE:FIRST ALL DAY」のリリースのほか、5月16日、17日に自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を東京・味の素スタジアムにて開催する。同公演はチケットが一般発売開始わずか3分で即完売となるなど注目を集めている。