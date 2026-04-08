新社会人や学生など、この春からひとり暮らしを始めるかたも多いはず。限られた予算とスペースの中で、いかに「時短」と「空間」を生み出すか……。その答えは、アイリスオーヤマの「スぺパ＆タイパ家電・家具」にありました！今回は、編集部が厳選した「これさえあれば新生活が劇的にラクになる」推しアイテムをご紹介します。※約9分は化繊衣類が約1kgまでの場合。同社調べ。ボタン1つで加熱時間44%※オフ！『タイパレンジ 単機