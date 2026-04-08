約9分で洗濯完了⁉新生活にアイリスオーヤマの『最新スぺパ＆タイパ家電・家具』が推せる！

新社会人や学生など、この春からひとり暮らしを始めるかたも多いはず。限られた予算とスペースの中で、いかに「時短」と「空間」を生み出すか……。その答えは、アイリスオーヤマの「スぺパ＆タイパ家電・家具」にありました！

今回は、編集部が厳選した「これさえあれば新生活が劇的にラクになる」推しアイテムをご紹介します。

※約9分は化繊衣類が約1kgまでの場合。同社調べ。

ボタン1つで加熱時間44%※オフ！『タイパレンジ 単機能 22L』

タイパレンジ 単機能 22L

22000円前後（税込み）

忙しい朝や疲れて帰宅した夜、「レンジの温め待ち」が意外とストレスになりませんか？ このレンジは、そんな数分をカットしてくれる、まさに現代人のためのタイパ家電なんです。

※同社比。500Wの設定で時短ブーストを使用した場合。

「時短」ボタンが新しい！ 難しい設定なしで自動で短縮

「時短」ボタンを押すだけの潔いシンプルさが、さすがのアイリスオーヤマ家電！ 使い勝手が分かりやすく、直感的に操作できるのが魅力です。

たとえばコンビニ弁当に「500Wで4分」と書かれている場合、表示通りにダイヤルで設定してから、「時短」ボタンを押します。すると、自動で2分13秒に短縮してくれるのです！※ もちろん仕上がりは「500Wで4分」と同じあたたかさに。難しい設定をしなくてよいのがうれしいですね。

※料理の種類やお弁当により異なります。

冷食時短モードでムラなくあたため

冷凍食品に特化した時短ブースト機能も搭載。火力と時間を冷食に合わせて最適化してくれるから、時短しつつ「外は熱いのに中は冷たい」という加熱ムラも軽減。加熱時間が長くなりがちな冷凍食品も、短時間でおいしくあたためられます。

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冷凍室が主役の『大凍量 Lite 冷凍冷蔵庫153L』

大凍量 Lite 冷凍冷蔵庫153L

51500円前後（税込み）

私が以前使っていた一人暮らし用の冷蔵庫は、冷凍庫が小さくて冷凍食品のまとめ買いや作り置きをあきらめることがよくありました。そんな「冷凍室パンパン問題」を解決してくれるのが、この冷蔵庫です！

60リットルの巨大冷凍室！ 買い物カゴ1.1個分※がまるっと収まる

なんといっても魅力は、153リットルというサイズ感ながら、その約4割を占める60リットルの巨大冷凍室！ 市販の冷凍食品を立てて入れられる設計なので、ストックが一目瞭然です。3段のクリアケースで見やすく、奥のものがいつの間にか化石に……なんて心配もありません。自炊の作り置きも、これならたっぷり保存できます。

※冷凍室の実収納容量37リットルの本製品で、買い物かご容量を約33リットルとした場合

こんなに入るのに、場所をとらない！ 究極のスぺパ設計

これだけ入るのに、幅約50cm×奥行き約61.7cmと超コンパクト※。狭い物件のキッチンにもすっきり収まります。さらに天板は耐熱温度100℃なので、上にレンジやトースターを置くことも可能。限られた空間を無駄にしない、最高のスぺパ家電です。

※設置には＋10cmの幅が必要

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最短約9分で完了⁉『全自動洗濯機 6kg OSH fit』

全自動洗濯機 6kg OSH fit

43000円前後（税込み）

「明日着るシャツを洗うのを忘れてた！」絶望するそんな瞬間も、この洗濯機なら救ってくれます。洗濯が隙間時間でもできてしまう、忙しい現代人にぴったりな洗濯機です。

※約9分は化繊衣類が約1kgまでの場合。同社調べ。

驚きの「9分」洗濯！

タイパを極めた『特急（1kg）コース』なら、ワイシャツや下着など約1kgをわずか9分で洗濯完了！ 1時間も待てないという忙しい朝の時間でも、家を出る前にサッと回して干していけます。

タイマー予約もできるので、帰宅時間や起床時間に合わせて設定すれば、時間を最大限に有効活用できます。

速いだけじゃない！「ガチ落ち極渦洗浄＋」と「ラクとれLOW設計」でしっかり落とす

洗浄力も妥協なし。進化した「ガチ落ち極渦洗浄＋」で、ガンコな汚れもしっかり落とします。さらに、手前が低くなった「ラクとれLOW設計」で、洗濯槽の底にあるものも無理な姿勢にならずに取り出せたり、投入口が広くなっていたりするのも、うれしいポイントです。

「手洗い」「毛布」「デリケート」など、洗濯コースも7つと充実。つけおきや風乾燥などの追加設定もできるので、汚れや素材に合った洗濯をすることができます。

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ベッドが巨大チェストに！『超収納ベッド』

超収納ベッド収納宮（※画像はシングルサイズ）

55000円前後（税込み）

部屋が狭くて服や荷物が入りきらない、という悩みを解消してくれるのが、このアイリスオーヤマのベッドです。

チェスト8.6個分⁉ デッドスペースにたっぷり収納

見てください、この収納量！ フット引き出しを含む合計5個の引き出しにより、引き出し容量約369.3リットル。さらに、すのこ下のフリースペースを含めると約626.3リットルという、同社最大の圧倒的な収納容量を誇るベッドです。

洋服はもちろん、オフシーズンの布団やキャリーケースまで全部隠せるので、これ一台あればほかの収納家具を置く必要がなくなり、お部屋を広く使えます。

文庫本約60冊を隠して収納！ スライド本棚付きのヘッドボードも便利

収納付きの宮（ヘッドボード）を選ぶと、なんとヘッドボードの中にもスライド式の本棚が隠れているんです！ 最大で約60冊（文庫本換算）もの本を収納できます。ベッドまわりに散らかりがちな漫画や文庫本を、外からは見えない位置にスッキリ片付けられるのが魅力です。

枕元には2口コンセントが完備。スマートフォンの充電やライトの設置に役立ちます。

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「タイパ・スぺパ」が叶う家電・家具を取り入れれば、限られた時間と空間を最大限に活用でき、忙しい毎日の中にゆとりが生まれるはず。

手に取りやすい価格も魅力的なアイリスオーヤマのアイテムで、快適な新生活をスタートさせましょう！

※2026年4月8日時点の情報です

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています

