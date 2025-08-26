ローソンは、8月26日から順次、全国の1万4,175店舗(2025年7月末時点、「ローソンストア100」を除く)で、2025年度の中華まんの発売を開始する。2025年度は、「食べ応えのあるジューシーな肉まんを食べたい」という声を受け、24年対比で総重量を増やしたボリュームのある肉まんや、4種のチーズを使ったピザまんなどの定番品に加え、カラフルな見た目のスイーツ系中華まんなどを展開する。〈定番の肉まんとピザまんを改良〉◆「肉まん