ローソンストア100は、2025年9月17日から10月7日までの間、創業20周年を記念した企画の第2弾として「日本列島グルメ祭」を開催する。旅行気分を味わえるご当地グルメ約30品を全国のローソンストア100店舗(一部店舗を除く)で販売するというもの。あわせて、9月17日から、ブランド誕生20周年を記念した数量限定「HAPPY BAG」を発売する。〈「日本列島グルメ祭」概要〉物価上昇や宿泊費の上昇などにより旅行を控える傾向が見られる中