「100円ローソン」が閉店ラッシュ 1200店舗以上あった最盛期から一転 ローソンストア100 コンビニエンスストア 現代ビジネス 「100円ローソン」が閉店ラッシュ 1200店舗以上あった最盛期から一転 2025年11月5日 7時0分 ざっくり言うと 「ローソンストア100」が店舗の「大量閉店」に追い込まれているという 最盛期は1200店舗以上あったが、今や半分の621店舗（9月末日）だと筆者 コンビニ研究家は「今後しばらく増やすことはないでしょう」と述べている