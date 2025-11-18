『焼肉のタレかけご飯』　写真提供／ローソンストア100週刊女性PRIME

ローソンストア100「焼肉のタレかけご飯」に賛否 不景気の象徴と話題に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ローソンストア100が新たに発売した「焼肉のタレかけご飯」（税込268円）
  • SNS上で賛否の声が出ていると、週刊女性PRIMEが報じた
  • 「日本は貧民国になったよね」「結局これが1番うまい」といった声も
