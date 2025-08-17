ローソンは、シュゼット･ホールディングスが展開する洋菓子ブランド『シーキューブ』との初コラボレーションを実施し、『Uchi Café(ウチカフェ)』シリーズからティラミススイーツ全4品を発売する。8月19日より、全国のローソン店舗(ローソンストア100を除く)1万4,037店で取り扱う。〈シーキューブ×ウチカフェが初コラボ〉オリジナルブランド『ウチカフェ』では、2017年のGODIVA監修商品の発売を皮切りに、生クリーム専門店『