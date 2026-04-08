おなじみ“ヒゲのおじさん”がハイボール缶になって登場した。アサヒビールは「ブラックニッカ」ブランド誕生70周年を記念してパッケージデザインをリニューアルするとともに、RTD「ブラックニッカ クリアハイボール」を4月7日から発売。さらに期間限定イベント「あなたの知らないブラックニッカ展」を、4月6日〜12日にかけて東急プラザ原宿「ハラカド」屋上テラスで実施中だ。初日のオープニングイベントで、ニッカウヰスキー日本